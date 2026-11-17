UHAPŠENA INSPEKTORKA SIPA!

Policijska službenica Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapšena je danas u okviru operativne akcije pod kodnim nazivom „Krug“. Osumnjičena je za zloupotrebu službenog položaja i neovlašćeno odavanje poverljivih informacija iz policijskih istraga, prenosi N1 Sarajevo.

Reč je o višemesečnoj istrazi pokrenutoj na osnovu informacija iz aplikacije Sky ECC. Tokom istrage utvrđivano je kako su poverljivi podaci iz policijskih istraga dospevali do osoba koje su bile predmet tih istraga.

Prema navodima SIPA, poverljive informacije neovlašćeno su, posredstvom osumnjičene i drugih osoba, ciljano dospevale do ljudi koji su bili predmet istraga ove agencije. Na taj način su, kako se sumnja, kompromitovane poverljive policijske aktivnosti.

Pripadnici SIPA su danas, po nalogu Suda BiH i Tužilaštva BiH, izvršili pretrese na četiri lokacije na području Istočnog Sarajeva, kao i u službenim prostorijama SIPA. Pretresom su obuhvaćeni i svi tehnički uređaji koje koristi osumnjičena. Od dve osobe koje se dovode u vezu sa zloupotrebama oduzeti su mobilni telefoni radi veštačenja.

Nakon kriminalističke obrade, uhapšena službenica biće predata Tužilaštvu BiH. Iz SIPA navode da akcija „Krug“ predstavlja nastavak aktivnosti usmerenih na otkrivanje krivičnih dela koja ugrožavaju integritet policijskih istraga.

Zajecaronline/N1/J.V.

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