Hašim Tači osuđen na 17 meseci zatvora zbog ometanja pravde

Specijalozovana veća Kosova u Hagu danas su bivšeg vođu tzv. OVK, Hašima Tačija, osudila na kaznu zatvora od 17 meseci zbog ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti, kao i povrede tajnosti postupka i nepoštovanja suda.

“Sud vas glašava krivim za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti i učestvovanju u zajedničkom delovanju, prema članu 412 i 5, a po tački 12 optužnice. I krivim za nepoštovanje suda, prema članu 393, a po tački 13 optužnice. Za ta krivična dela izriče vam se jedinstvena kazna od 12 meseci zatvora”, rekao je sudija izričući presudu.

Budući da je Tači, na osnovu naloga za hapšenje u ovom predmetu, već proveo u pritvoru vreme duže od tog perioda, smatra se da je izdržao kaznu po ovoj presudi.

Pored Tačija, u predmetu za nepoštovanje suda optužena su još četvorica bivših pripadnika Oslopbodilačke vojske Kosova – Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazljiju i Hajredin Kuči. Baškim Smakaj i Fadilj Fazljiju osuđeni su na po 12 meseci zatvora. Hajredin Kuči na uslovnu kaznu zatvora od mesec dana sa rokom provere od godinu dana. Dok je Isni Kiljaj oslobođen.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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