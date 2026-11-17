Agencija prijavila Đedović Handanović zbog prikrivanja imovine!

Agencija za sprečavanje korupcije podnela je Višem tužilaštvu u Beogradu izveštaj o kontroli imovine Dubravke Đedović Handanović, bivše ministarke rudarstva i energetike. U kojem je sumnjiči za krivično delo neprijavljivanje imovine i prihoda, otkriva KRIK. Đedović Handanović nije na vreme prijavila da je suvlasnica firme u Hrvatskoj. Kako je ranije otkriveno, i zbog toga joj preti zatvorska kazna – od šest meseci do pet godina zatvora.

Dubravka Đedović Handanović, bivša ministarka rudarstva i energetike, našla se na radaru Agencije za sprečavanje korupcije nakon što je u maju ove godine otkriveno da je suvlasnica firme u Hrvatskoj i da je nije prijavila ovoj instituciji.

Agencija je zbog toga sprovela vanrednu kontrolu njene imovine i prihoda tokom koje je utvrdila da postoji sumnja da je Đedović Handanović izvršila krivično delo prikrivanja podataka o imovini. Izveštaj o kontroli Agencija je stoga poslala Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

„Višem javnom tužilaštvu u Beogradu podnet je izveštaj zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela iz člana 101. Zakona o sprečavanju korupcije, odnosno drugog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”, navodi se u odgovoru Agencije KRIK-u.

Ovaj član Zakona predviđa kaznu od šest meseci do pet godina zatvora za funkcionere koji Agenciji daju lažne podatke kako bi prikrili imovinu i prihode.

Agencija je za KRIK navela i da je predmet označen kao poverljiv i da zbog toga ne može da nam dostavi više detalja.

Šta je sve Đedović Handanović prećutala?

Firmu „Kulturistria” Đedović Handanović osnovala je u Hrvatskoj u septembru 2022. Mesec dana pre nego što je izabrana za ministarku rudarstva i energetike. Poslovni partneri su joj glumac Goran Bogdan i Nedžad Mulaomerović, sarajevski arhitekta i bubnjar grupe Letu štuke.

Podatak da je suvlasnica ove firme, međutim, nije prijavila Agenciji za sprečavanje korupcije na vreme, kako je ranije potvrđeno KRIK-u. On se u njenoj imovinskoj karti na sajtu Agencije našao 10-ak dana nakon što je Nemanja Šarović, novinar KTV televizije i bivši član Srpske radikalne stranke, ministarku javno upitao da li poseduje ovu firmu. Ona je tvrdila da je Agenciji prijavila sve što poseduje.

Firma „Kulturistria”, kako pokazuju dokumenta iz hrvatskog katastra do kojih je došao KRIK. Poseduje zemljište površine nešto veće od dva hektara u Istri, nadomak Rovinja. Zemljište vredi oko milion i po evra, prema proceni agencije za nekretnine koju je KRIK angažovao.

Iako firmu nije prijavila, Đedović Handanović od Agencije nije krila da je vlasnica 35 odsto ovog zemljišta. U imovinskoj karti, međutim, nije bilo navedeno gde se ono nalazi niti da ga poseduje preko firme.

Agencija prijavila Đedović Handanović zbog prikrivanja imovine!

Ubrzo nakon što se o firmi pisalo u javnosti, Đedović Handanović je izašla iz njenog vlasništva.

Kad se pogledaju imovinske karte objavljene na sajtu Agencije, međutim, vidi se da firma u Hrvatskoj nije jedino što Đedović Handanović nije prijavila.

Od momenta kad je otkriveno da je suvlasnica pomenute firme, Đedović Handanović je Agenciji podnela čak četiri prijave o imovini. Na osnovu njih vidi se da je od 2008. godine vlasnica njive od 18,6 ari i poslovnog prostora od 66 metara kvadratnih koje ranije nije navodila da poseduje.

Dubravka Đedović Handanović je pre ulaska u politiku radila u Evropskoj investicionoj banci (EIB).

Zajecaronline/KRIK/J.V.

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