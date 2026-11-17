Konstitutivna sednica Skupštine Srbije: građani ispratili poslanike Studentske liste, incident sa Lidijom Vukićević

Konstitutivna sednica 15. saziva Narodne skupštine Srbije počela je danas u 10 časova u Domu Narodne skupštine. Na dnevnom redu su potvrđivanje mandata 250 narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika, imenovanje generalnog sekretara, članova radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija.

Sednicu je, u skladu sa Poslovnikom, sazvala predsednica prethodnog saziva Ana Brnabić. Do izbora novog predsednika parlamenta sednicom predsedava najstariji poslanik, profesor Stojan Radenović. Konstituisanjem Skupštine počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade Srbije.

Rezultati vanrednih izbora

Vanredni parlamentarni izbori održani su 25. oktobra 2026. Prema konačnim rezultatima Republičke izborne komisije:

• Studentska lista – Studenti pobeđuju: 140 mandata (apsolutna većina)

• Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija: 103 mandata

• Savez vojvođanskih Mađara i Albanska koalicija: po 2 mandata

• Ostale manjinske liste (Rasim Ljajić – Ljudski, SDA Sandžaka, Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje): po 1 mandat

Doček ispred Skupštine i incidenti

Od ranih jutarnjih časova (pre 8 sati) građani i studenti okupili su se u Pionirskom parku i na platou ispred Skupštine kako bi ispratili kandidate Studentske liste. Poslanike su dočekali uzvicima „Pobeda“, aplauzima, a deo okupljenih zaigrao je i kolo.

Kandidat Studentske liste Zoran Đajić izjavio je da će poslanici te liste „vratiti ime“ Narodnoj skupštini i da „mafijaši konačno izlaze napolje“.

Kada su počeli da pristižu kandidati liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, došlo je do negodovanja i zvižduka.

Glumica i poslanica Lidija Vukićević polivena je jogurtom ispred ulaza u Skupštinu.

Prema njenim rečima, ljudi su je vukli otpozadi i čupali za kosu. Vukićević je kazala da se „oseća loše što je napadnuta od Srba“ i da se „neće bojati ni sa 30 litara jogurta“.

Aleksandar Vučić je na konferenciji u Skupštini govorio o „verbalnim i fizičkim napadima“ na poslanike, navodeći da su ljudi pozvani od strane Studentske liste da dođu i naprave nered.

Šta sledi?

Posle potvrđivanja mandata i polaganja zakletve poslanici će birati rukovodstvo parlamenta. Na konsultacijama uoči sednice nije postignut dogovor o broju i imenima potpredsednika i predsednicima radnih tela. Studentska lista je najavila da će predloge podneti nakon verifikacije mandata, a dogovoreno je da glasanje bude javno.

Zajecaronline/N1/J.V.

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