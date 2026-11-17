DIJANA HRKA ISPRED SKUPŠTINE: „Očekujem da će biti utvrđena odgovornost Vučića za pad nadstrešnice!“

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, oglasila se povodom konstituisanja novog saziva Skupštine Srbije. Za N1 je izjavila da je današnji dan za nju simboličan, jer je na isti datum pre godinu dana prekinula štrajk glađu.

„Danas je simboličan dan za mene. Ja sam na današnji dan prestala štrajk. Danas se grade zdravi temelji Srbije. Očekujemo da će sve institucije da počnu da rade svoj posao i da će nam svima biti bolje“, rekla je Hrka.

Od novog saziva parlamenta očekuje da slučaj nadstrešnice dobije sudski epilog. „Znate da je meni to pod broj jedan. Ja samo želim sve da ih vidim u zatvoru, žalim da svi koji su stavili bilo kakav potpis da budu saslušani da bih ja bila mirna i da znam ko je kriv“, poručila je.

Hrka je za FoNet rekla da očekuje da će se budući poslanici Studentske liste boriti za sve građane i da će biti utvrđena odgovornost bivšeg predsednika Aleksandra Vučića za pad nadstrešnice.

„On se sad vadi – nisam stavio potpis. Gospodine, niste stavili potpis, ali ne zaboravite da ste izlazili u javnost i govorili – evo ja sam, šta mi možete. Nek ne zaboravi da imamo te snimke“, rekla je Hrka.

Štrajk glađu započela je 2. novembra 2025. godine, a prekinula ga 17. novembra, posle 16 dana. Njeni zahtevi bili su utvrđivanje odgovornosti za pad nadstrešnice, oslobađanje studenata i raspisivanje vanrednih izbora.

„Iako moja bol nikad neće proći, meni će biti malo lakše kad budem znala da su kažnjeni“, zaključila je Hrka.

Zajecaronline/N1/J.V.

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