SLOVENAČKI MEDIJI PIŠU: “Kako je Vučić za 40 evra kupovao glasove Srba po Sloveniji”

Slovenački mediji objavili su nove detalje o sumnjama u kupovinu glasova među Srbima u Sloveniji pred poslednje izbore. U javnom pismu Zoran Ristović, predsednik Saveza Srba Slovenije, optužio je srpskog konzula Milinka Špicu da je od tamošnjih srpskih udruženja tražio glasove za SNS.

Prema Ristovićevim navodima, svako udruženje trebalo je da prikupi po 100 glasova za stranku Aleksandra Vučića, a nakon izbora bi za svaki glas dobilo po 40 evra. U pismu se prvi put javno otkrivaju i detalji izbornih operacija koje je Vučićeva vlast sprovodila na Balkanu.

Ristović je istakao donaciju od 30.000 evra koju je u Sloveniju uplatila srpska kompanija T&M Group Solutions. Taj novac navodno je bio namenjen radu srpskih udruženja, ali ga ona, kako tvrdi, nikada nisu videla. Ista firma navodno je uplatila još 30.000 evra na račune udruženja.

Na biračkom mestu u Ljubljani više od 90 odsto glasova osvojila je studentska lista, što ukazuje da pokušaji uticaja nisu uspeli.

Kompanija T&M Group Solutions ranije je učestvovala u izbornim operacijama. Uoči izbora 2023. godine vozila ove firme prevozila su birače iz Republike Srpske u Beograd. Kasnije je konzorcijum predvođen ovom firmom dobio ugovor sa RFZO vredan više od 40 miliona evra za čišćenje zdravstvenih ustanova.

Firma je osnovana 2022. u Beogradu, a kontroliše je iz UAE. Među povezanim licima bio je i nekadašnji rukometaš Dane Šijan, koji je ranije privođen u Crnoj Gori zbog sumnje na kupovinu glasova.

Zajecaronline/Serbian Times/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.