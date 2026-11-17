„ZASLUŽUJU KATRAN I PERJE“

Marija Radovanović, bivša sekretarka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jutros je na stepenicama Narodne skupštine polila jogurtom poslanicu Srpske napredne stranke Lidiju Vukićević, neposredno pred početak konstitutivne sednice novog saziva parlamenta.

Incident se dogodio dok su poslanici dolazili na zasedanje. Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, Radovanović je prišla Vukićević sa leđa i polila joj kosu jogurtom, nakon čega se poslanica pokušala očistiti vlažnim maramicama usred zvižduka okupljenih građana.

„Reagovala sam u momentu“

U izjavi za portal Danas, Radovanović je rekla da postupak nije bio unapred isplaniran i da jogurt nije ponela zbog toga, već kao doručak.

„Nisam to radila radi performansa, nego sam prosto u momentu reagovala na sve što se dešavalo do sada“, izjavila je.

„To je bila moja afektivna reakcija na sve što je ova organizovana kriminalna grupa radila u prethodnom periodu, na sva pomilovanja ubica i najgoreg mafijaškog miljea koji su oni okupili oko seb. Na neodgovornost za stradale pod nadstrešnicom, na nezapamćenu krađu ovog naroda i na sve što su uradili.“

Podsetila je da je na izborima bila predsednik biračkog odbora i da ju je tada napao pripadnik SNS, zbog čega je intervenisala i policija, a da je ona sprečila kupovinu glasova. Kao razlog izbora baš Vukićević navela je njen način ulaska:

„Sa kakvom ohološću prolazi kroz narod koji je došao, kroz narod koji se borio jako teško. Ona je u tom momentu prosto predstavnik svega što oni jesu.“

U izjavama za druge medije dodala je da je „ljuta“ i da političari treba da trpe kritiku na različite načine.

„ZASLUŽUJU KATRAN I PERJE“

Negirala je da je čupala ili vukla Vukićević, rekavši da je samo prosula jogurt. Kontroverzno je zaključila:

„Po mom mišljenju, zaslužuju katran, perje i šišanje, a dobili su negu kose, tako da su dobro prošli.“

Reakcije Vukićević i ostalih

Lidija Vukićević rekla je kroz suze da se loše oseća jer su je „napali Srbi“.

Tvrdila je da su je prvo vukli otpozadi, čupali za kosu, a zatim polili jogurtom, te da od više desetina policajaca niko nije reagovao. Poručila je da se neće bojati i da incident neće promeniti njen stav.

Aleksandar Vučić je događaj okarakterisao kao fizički i verbalni napad. Advokati organizacije Pištaljka, koji su zastupali Radovanović u sporu zbog uzbunjivanja, otkazali su joj punomoćje, navodeći da ovakvo ponašanje ugrožava rad na zaštiti uzbunjivača.

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta saopštili su da čin „nije u skladu s vrednostima za koje se zalažu“ i pozvali građane na mirno i dostojanstveno postupanje prema svim sugrađanima, nezavisno od političke pripadnosti.

Zajecaronline/J.V.

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