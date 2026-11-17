Vučić u opozicionoj klupi, Bakić šef Studentske liste – Skupština konstituisana

Skupština Srbije danas je konstituisana u novom sazivu. Prvi put posle 14 godina Srpska napredna stranka (SNS) prelazi u opoziciju. Studentska lista osvojila je apsolutnu većinu sa 140 mandata, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ dobila 103 mandata. Preostalih sedam mesta pripalo je manjinskim listama.

Na konstitutivnoj sednici potvrđeni su mandati narodnih poslanika, nakon čega su položili zakletvu. Time je zvanično počeo rad 15. saziva Narodne skupštine. Šef poslaničke grupe Studentske liste je Jovo Bakić, a njegova zamenica Aleksandra Štimac. Šef poslaničke grupe SNS-a (Ujedinjene Srbije) je Aleksandar Vučić, a zamenik Milenko Jovanov.

Studentska lista, nastala iz studentskih protesta posle tragedije u Novom Sadu, na vanrednim izborima 25. oktobra osvojila je više od 2,3 miliona glasova. Time je završena dugogodišnja vlast SNS-a i Vučića. U novom sazivu Studentska lista ima dovoljnu većinu da samostalno formira vlast i bira vladu.

Vučić u opozicionoj klupi, Bakić šef Studentske liste – Skupština konstituisana

Konstituisanjem parlamenta počeo je da teče zakonski rok od 90 dana za izbor nove Vlade Srbije. Sednicom do izbora novog predsednika Skupštine predsedava najstariji poslanik. Mediji javljaju da je jedan od kandidata Studentske liste za predsednika parlamenta Aleksandar Čupić.

Ovo je istorijski prelom u srpskoj politici: posle više od decenije, vlast i opozicija su zamenile mesta u skupštinskim klupama. Studentska lista sada sedi tamo gde je ranije bila opozicija, dok je SNS ostao u svojim prethodnim mestima, ali sada iz opozicionih klupa.

Zajecaronline/J.V.

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