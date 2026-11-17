Vernik slučajno pogodio papu u oko brojanicom

Papa Lav XIV pogođen je u oko brojanicom dok je obilazio prestonicu Perua, a na video-snimku ovog incidenta vidi se poglavar katoličke crkve kako se drži za lice nakon što ga je udario predmet koji je doleteo iz mase.

Papa je nastavio obilazak i nije bilo naznaka da je povređen. On je bio na putu da služi oproštajnu misu u vazduhoplovnoj bazi Las Palmas kada je jedan od vernika bacio brojanicu ka njemu tokom poslednjeg dana njegove dvanaestodnevne turneje po Južnoj Americi.

U svojoj propovedi u Limi zahvalio je Peruanancima na gostoprimstvu tokom svoje šestodnevne posete toj zemlji, koju je nazvao svojom domovinom.

Oko milion ljudi prisustvovalo je završnoj misi u Peruu, zemlji koju je Lav opisao kao svoju usvojenu domovinu.

Njegova turneja obuhvatila je Urugvaj, Argentinu i Peru.

Iako je rođen u Čikagu, Lav je proveo četiri decenije putujući i živeći u Peruu nakon što je stigao 1985. godine, sa 29 godina, kao avgustinski misionar.

On je prvi američki papa i prvi poglavar katoličke crkve koji poseduje državljanstvo Perua.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.