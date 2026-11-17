Otac Megan Markl optužen za seksualna krivična dela nad decom na Filipinima

Policija na Filipinima podigla je danas tri optužnice protiv Tomasa Markla (82), oca vojvotkinje od Saseksa Megan Markl, zbog krivičnih dela povezanih sa seksualnim zlostavljanjem dece.

Markl se tereti po dve tačke za nuđenje, distribuciju, prodaju i izvoz materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece.

On je ranije ovog meseca optužen i u Sjedinjenim Američkim Državama za posedovanje materijala sa prikazima seksualnog zlostavljanja dece, nakon što ga je uhapsio Federalni istražni biro (FBI).

U njegovim skladišnim prostorima u Los Anđelesu istražitelji su pronašli oko 78 predmeta, uključujući fotografije, filmske negative i knjige sa sumnjivim sadržajem.

Markl se nalazi u pritvoru na Floridi, gde čeka ročište pred federalnim sudom.

On je odlučno negirao optužbe za seksualno zlostavljanje dece, nazivajući ih “bolesnim lažima”.

Filipinska policija saopštila je da istraga još traje i da bi mogle da budu podignute dodatne optužnice nakon pregleda hiljada fotografija i elektronskih uređaja koje joj je predao Markl Mlađi, polubrat Megan Markl.

Filipinski ministar unutrašnjih poslova Huanito Viktor Remulja ranije je izjavio da je u zaplenjenim skladištima pronađeno 7.500 fotografija i jedan video-snimak na kojima su, kako je naveo, prikazane maloletne osobe.

Optužbe protiv Markla prvi put su se pojavile krajem oktobra, kada je njegov sin dostavio materijal filipinskoj policiji.

Megan Markl je tada saopštila da je duboko potresena navodima i da su njene misli sa decom koja su možda bila žrtve zlostavljanja.

Otac Megan Markl optužen za seksualna krivična dela nad decom na Filipinima

Vojvotkinja je ranije otkrila da ju je londonska policija još 2019. godine obavestila o ozbiljnim optužbama protiv njenog oca i uverila da istražuje slučaj.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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