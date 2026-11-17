Oglasio se MUP povodom žene koja je jogurtom polila Lidiju Vukićević: Da li će biti krivično gonjena?

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su žensku osobu M.R. koja je danas oko 8.50 časova, ispred Doma Narodne skupštine na stepeništu polila jogurtom u tom trenutku buduću narodnu poslanicu Lidiju Vukićević.

Protiv M.R. će biti preduzete mere shodno Zakonu o javnom redu i miru, saopštio je MUP. Povodom navedenog događaja izvršene su konsultacije sa dežurnim javnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama ženskog lica koje je polilo Lidiju Vukićević, nema elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Podsetimo, incident se desio tkom dolaska narodnih poslanika na konstitutivnu sednicu Narodne skupštine Srbije.

Oglasio se MUP povodom žene koja je jogurtom polila Lidiju Vukićević: Da li će biti krivično gonjena?

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.