Sin poznatog srpskog voditelja povređen u “Galeriji”: Hitno se oglasio za medije

Voditelj Vladimir Jelić oglasio se nakon nezgode na pokretnim stepenicama u Tržnom centru Galerija, u kojoj je povređen i njegov sin.

Kako je otkrio, dečak je, srećom, zadobio lakše povrede, a zahvaljujući prisebnosti i brzoj reakciji učiteljica, kao i pravovremenoj pomoći zdravstvenih radnika, izbegnute su teže posledice.

Jelić je potvrdio da je njegov sin sada dobro i da su mu povrede sanirane u Urgentnom centru.

Iskoristio je priliku da se zahvali svima koji su pomogli u ovoj neprijatnoj situaciji, ali i onima koji su se interesovali za njihovo stanje.

– Moj sin je sada dobro. Zadobio je lakše povrede, ali su mu u Urgentnom centru sanirali povrede i sve će biti u redu. Želim da se zahvalim učiteljicama na brižnosti i prisebnosti, kao i zdravstvenim radnicima koji su brzo reagovali i pružili pomoć. Hvala svima koji su se javili, brinuli i interesovali za nas. Na svu sreću, sve je dobro prošlo i sada je najvažnije da su deca dobro – poručio je voditelj.

Sin poznatog srpskog voditelja povređen u “Galeriji”: Hitno se oglasio za medije

Na kraju je istakao da je najvažnije to što je njegov sin, uprkos nezgodi, prošao bez težih posledica.

Zaječaronline/Hypetv.rs/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.