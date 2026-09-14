Privremena obustava saobraćaja u glavnoj ulici u Lubnici

Saobraćaj za sve vrste vozila biće obustavljen u subotu, 19. septembra, u glavnoj ulici u Lubnici, od Upravne zgrade Rudnika do Doma kulture, zbog defilea učesnika “Malogospojinskog sabora”.

Saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 17 do 18 časova.

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Narednih dana jutra sveža, dnevna temperatura biće u okviru prosečnih vrednosti

Prolazno naoblačenje koje je ujutru i prepodne zahvatilo Vojvodinu, zapadnu i i jugozapadnu Srbiju, tokom dana proširiće se i na ostale krajeve.

Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji. Uveče i tokom noći padavine će zahvatiti i zapadne i centralne krajeve naše zemlje. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 °С.

Narednih dana jutra će biti sveža, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovo doba godine, u većini mesta od 23 do 29 °С. Tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo, saopštava Republički hidrometeorološki zavod.

U utorak se pre podne i sredinom dana ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a krajem sedmice prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

U Zaječaru danas sunčano. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 10° C, maksimalna dnevna 26° C.

Zajecaronline/N.S.

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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.