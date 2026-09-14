Promocija književnog stvaralaštva Višeslava Živanovića iz Kladova u Pozorišnom muzeju u Zaječaru

Pozorišni muzej u Zaječaru priređuje veče posvećeno Višeslavu Živanoviću iz Kladova, u sredu, 16. septembra.

Rođen u Brzoj Palanci, po struci ekonomista, Živanović se tokom svog višedecenijskog rada bavio književnošću, publicistikom, istraživanjem zavičajne istorije i očuvanjem kulturne baštine.

Objavio je više knjiga: „Dnevnici pobednika“, „Poletom do Poleta“, „Predaja Kladovske tvrđave Fetislam Srbima 1867. godine“, „Vremeplovom do predaje gradova 1867. godine“, „Borbe za prevlast nad Đerdapom i Dunavom“ i „Dunavski čardak“.

Žaklina Nikolić i Bora Dimitrijević, koji se i sami bave kulturnim životom našeg kraja, govoriće o njegovom životu i stvaralaštvu.

Početak je u 19 časova.

Ulaz je slobodan.

Zajecaronline/Pozorišni muzej u Zajecaru/N.S.

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