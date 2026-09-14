Dan sektora za vanredne situacije obeležiće se nizom manifestacija

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova 17. septembra obeležava svoj Dan.

U nedelji posvećenoj obeležavanju Dana Sektora za vanredne situacije, vatrogasci – spasioci će realizovati niz aktivnosti tokom kojih će građani imati prilike da se upoznaju sa vatrogasnom opremom i poslom vatrogasaca.

16. septembra sa početkom u 9 časova biće organizovano dobrovoljno davanje krvi u prostorijama Crvenog krsta Zaječar. Dok će u Sokobanji u 10 časova u krugu O.Š. „Mitropolit Mihailo“ biti prikazana javno – pokazna vežba. U Zaječaru, na platou Trga oslobođenja, od 12 do 13 časova biće održan taktičko – tehnički zbor.

17. septembra sa početkom u 10 časova, u prostorijama Vatrogasnog doma u Zaječaru, biće upriličeno obeležavanje slave Presvete Bogorodice – Neopalime kupine, uz ceremoniju sečenja i rezanja slavskog kolača.

U petak 18. septembra u 9 časova, u krugu Predškolske ustanove „Naša radost“ u Boljevcu, biće prikazana javno – pokazna vežba.

19. septembra u krugu „Doma učenika srednjih škola“ u Zaječaru, sa početkom u 12 časova, biće prikazana javno – pokazna vežba.

Zajecaronline/N.S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.