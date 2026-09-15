Astro saveti za utorak, 15. septembar: Škorpije moraju da pripaze, a evo šta čeka ostale!

Pred nama je dinamičan utorak koji svakom horoskopskom znaku donosi drugačije izazove i prilike

Ovan

Pred vama je dinamičan dan u kojem ćete imati mnogo obaveza, ali i dovoljno energije da ih završite. Na poslu ćete morati brzo da reagujete. U ljubavi ne insistirajte na tome da uvek budete u pravu.

Bik

Finansijska situacija mogla bi da se popravi. Moguća je uplata, dobra poslovna vest ili prilika da rešite nešto što vas je duže opterećivalo. U ljubavi vam prija stabilnost i otvoren razgovor.

Blizanci

Bićete komunikativni i lako ćete dolaziti do novih informacija. Na poslu možete dobiti zanimljivu priliku, dok slobodni Blizanci očekuju poruku od osobe koja im je zanimljiva.

Rak

Dan je povoljan za rešavanje porodičnih i kućnih pitanja. Na poslu nemojte preuzimati tuđe obaveze samo zato što želite da pomognete. Partner očekuje više pažnje.

Lav

U centru ste pažnje i lako privlačite ljude oko sebe. Na poslu možete dobiti pohvalu ili potvrdu da je vaš trud primećen. U ljubavi vas očekuje zanimljiv susret ili prijatno iznenađenje.

Astro saveti za utorak, 15. septembar: Škorpije moraju da pripaze, a evo šta čeka ostale!

Devica

Bićete usmereni na detalje i uspećete da završite ono što ste ranije odlagali. Finansije zahtevaju malo više discipline. U ljubavi ne analizirajte svaku partnerovu reč.

Vaga

Pred vama je dan koji donosi nova poznanstva i korisne kontakte. Ako tražite posao ili želite promenu, obratite pažnju na jednu neočekivanu priliku. U ljubavi je moguć lep preokret.

Škorpija

Intuicija vam je veoma jaka, pa ćete lako prepoznati kada neko nije iskren prema vama. Na poslu ne ulazite u nepotrebne rasprave. Ljubavna situacija postaje jasnija.

Strelac

Želećete promenu i izlazak iz rutine. Dobar je trenutak da napravite plan za naredni period, posebno kada je posao u pitanju. Slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju nekoga preko prijatelja.

Jarac

Obaveze se gomilaju, ali imate dovoljno koncentracije da sve držite pod kontrolom. Moguća je važna poslovna odluka. U ljubavi pokušajte da budete otvoreniji prema partneru.

Vodolija

Jedna ideja koju ste dugo držali u glavi sada može dobiti konkretniji oblik. Finansijski ne pravite impulsivne poteze. U ljubavi vas očekuje razgovor koji može promeniti vaš pogled na određenu osobu.

Ribe

Osećaćete potrebu da se malo povučete i saberete misli. Nemojte dozvoliti da tuđe raspoloženje utiče na vas. Na finansijskom planu budite oprezni sa nepotrebnim trošenjem.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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