Pregledi i intervencije u zaječarskom Zdravstvenom centru: Tokom vikenda nije rođena nijedna beba

U Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljena su 41 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 26 puta, od toga je 15 intervencija bilo u službi, dok je 11 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 118 školske dece i 98 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 18 pregleda.

U zaječarskom porodilištu tokom vikenda nije rođena nijedna beba.

Zajecaronline/N.S.

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