Srbija domaćin finala Lige Evrope 2029. godine

Izvršni komitet Evropske fudbalske unije (UEFA) odlučio je da finale Lige Evrope 2029. godine bude odigrano na Nacionalnom stadionu u Beogradu, saopšteno je na zvaničnom sajtu UEFA.

Finalna utakmica Lige Evrope biće odigrana 23. maja 2029. godine na budućem Nacionalnom stadionu koji se gradi u Surčinu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svim građanima na tome. Domaćim klubovima poručio je da je to prilika da dođu do završnice takmičenja.

“Ekspo 2027, a 2029. godine velika vest za Srbiju – dobili smo finale Lige Evrope u fudbalu. Finale Lige Evrope u fudbalu igra se na Nacionalnom stadionu u Surčinu i čestitam svim građanima Srbije, čestitam Beogradu, čestitam svim našim navijačima”, rekao je Vučić u video poruci objavljenoj na svom instagram nalogu.

Na zvaničnom sajtu FSS je saopšteno: “Dobijanje domaćinstva predstavlja veliko priznanje FSS i potvrdu poverenja UEFA u sposobnost naše zemlje da organizuje događaje najvišeg međunarodnog ranga. Istovremeno, finale Lige Evrope 2029. biće prilika da se Beograd i Srbija predstave Evropi kao domaćini jednog istinskog fudbalskog spektakla.”

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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