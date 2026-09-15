Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Aleksandar Vučić uručiće odlikovanja
Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je dovelo do raspada saveza Centralnih sila i okončanja Prvog svetskog rata.
Tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće odlikovanja. Svečana ceremonija zakazana je za 12 sati u Palati Srbija.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podseća na snagu koja je uvek bila u zajedništvu.
“Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podseća nas na snagu koja je uvek bila u našem zajedništvu”, objavio je Vučić na Instagramu.
On je istakao da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije.
“Naša trobojka simbol je slobode i ponosa, ali i obaveze da čuvamo Srbiju i gradimo je još snažniju za generacije koje dolaze. Živela Srbija!”, naveo je Vučić.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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