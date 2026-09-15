EPS se hitno oglasio: Dokument koji se pojavio na društvenim mrežama apsolutna laž

Elektroprivreda Srbije saopštila je da je lažan dokument koji se pojavio na društvenim mrežama u kome se radnici EPS-a pozivaju da se odreknu dela zarade zbog potreba kompanije.

EPS navodi da je dokument koji se pojavio na društvenim mrežama apsolutna laž, niti je saopštenje EPS-a upućeno zaposlenima, već očigledna zloupotreba logotipa i imena generalnog direktora EPS.

“Dokument u kojem se zaposleni pozivaju da se odreknu dela zarade zarad potreba kampanje je falsifikovani sadržaj koji je neovlašćeno predstavljen kao zvaničan dokument kompanije, sa očiglednom namerom da se zaposleni dovedu u zabludu i nanese šteta ugledu EPS-a i rukovodstvu kompanije”, navode iz EPS-a.

Takođe, EPS poziva zaposlene i javnost da ne nasedaju na ovakve neistinite objave. Informacije o odlukama i aktivnostima kompanije treba da proveravaju isključivo putem zvaničnih komunikacionih kanala EPS-a.

Ističe se i da je kompanija u skladu sa zakonom, preduzela odgovarajuće mere radi zaštite svog ugleda i integriteta, kao i radi utvrđivanja odgovornosti za kreiranje i širenje ovog falsifikovanog dokumenta.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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