Predavanje „Timočka divizija u Aprilskom ratu 1941. godine“ u biblioteci u Zaječaru

Predavanje „Timočka divizija u Aprilskom ratu 1941. godine“ doktora Miloša Žikića biće organizovano u četvrtak, 17. septembra, u Matičnoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Zaječaru.

Početak je u 18 sati.

Zajecaronline/Matična biblioteka “Svetozar Marković”/N.S.

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Danas oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 25 stepeni

Na severu Srbije danas će biti promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše.

U ostalim krajevima biće umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom, saopštava RHMZ. Posle podne se očekuje postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni.

Najniža dnevna temperatura od 12 do 16 °С, a najviša od 21 do 25 °С.

U Zaječaru prepodne oblačno, bez padavina, popodne umereno oblačno. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 17° C, maksimalna dnevna 23° C.

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