Održana četvrta sednica Skupštine grada Zaječar: Usvojene odluke o budžetu

Sednica Skupštine grada održana je 15. septembra u Zaječaru. A jedna od najzačajnijih odluka bila je druga izmena i dopuna budžeta grada Zaječara. Potreba za drugim rebalansom je, između ostalog nastala, kako je obrazložila Gabrijela Rituper Begić iz Odeljenja za budžet i finansije obrazložila, zbog planirane prodaje nepokretnosti u javnoj svojini grada, na lokaciji nekadašnje „Timočanke“.

Od prodaje je planirano da se ostvari oko 202,5 miliona dinara. Na osnovu toga se planiraju određene investicije u gradu. Kao što su rekonstrukcije ulica u gradu, zatim vodovodnih i kanalizacionih mreža. A takođe planira se uređenje i jaruga u gradu. S obzirom da su to velike investicije, deo sredstava biće izdvojen i u 2027. godini.

Održana četvrta sednica Skupštine grada Zaječar: Usvojene odluke o budžetu

Skupština je usvojila i odluku o otuđenju nepokretnosti na katastarskoj parceli 5877/1 KO Zaječar, u Hajduk Veljkovoj 136, iz javne svojine grada, prikupljanjem pismenih ponuda.

Govoreći o ovoj odluci, gradonačelnik Zaječara je istako: “Ono što se dešava i što se radi je dolazak nove fabrike, koja će pored ostalog zapošljavati određen broj.” Uz to je dodao da je kompleks „Timočanka“ lokalna samouprava kupila 2005. godine, dok se sada prodaje za višestruko veći iznos. Prema njegovim rečima, na ovoj lokaciji trebalo bi da budu izgrađeni novi objekti i uređen prostor koji se danas nalazi u lošem stanju.

Predsednik Skupštine Stefan Zankov je istakao i da su pojedini delovi parcele u međuvremenu iskorišćeni za druge namene, kao što je prostor za autobusku stanicu. A prodaja preostalog dela, prema njegovim rečima, gradu će doneti finansijsku korist i mogućnost novog zapošljavanja.

Kao budućeg investitora Zankov je naveo kompaniju Jugoimport-SDPR. To je državno preduzeće Srbije koje se bavi prometom naoružanja i vojne opreme i transferom tehnologija.

Među usvojenim odlukama je i Samoinicijativni predlog projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Zaječara.

Na sednici su takođe usvojeni i izveštaji javnih preduzeća i ustanova, kao i predlozi za dodelu gradskih povelja.

Gradski većnici su povukli tačku koja je bila Predlog odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju hibridne elektrane „Vida Power“ sa sistemom za skladištenje električne energije na teritoriji grada Zaječara, u katastarskim opštinama Glogovica, Dubočane, Mala Jasikova i Koprivnica.

Zajecaronline/N.S.

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