Srbija će spremno dočekati zimu: Snabdevanje naftom stabilno, pripreme za grejnu sezonu u toku uprkos izazovima

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je snabdevanje naftnim derivatima u Srbiji stabilno, uprkos globalnom rastu cene sirove nafte. Ujedno je dodala, da su bez obzira na sve izazove, u toku pripreme za grejnu sezonu.

“Evo danas je premašila 133 dolara po barelu. To je sigurno rekordni nivo u poslednjih više godina i posledica svih dešavanja na geopolitičkoj sceni. Naravno, mi imamo i naše izazove sa Naftnom industrijom Srbije. Tako da, bez obzira na sve te izazove, pripreme za grejnu sezonu su u toku”, kazala je ona.

Srbija će spremno dočekati zimu: Snabdevanje naftom stabilno, pripreme za grejnu sezonu u toku uprkos izazovima

Đedović Handanović je, na uručivanju ugovora za sufinansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u Ljigu, rekla da je energetska situacija bila izuzetno kompleksa celo leto zbog niskog vodostaja Dunava, što to je uticalo na određene pripremne radnje za grejnu sezonu.

Rezerve gasa su na izuzetno visokom nivou, odnosno na 692 miliona metara kubnih, rekla je ministarka. Takođe je dodala da je Srbija morala dodatno da snizi akcize da bi cene goriva bile pod kontrolom.

“Svakako ćemo i velikom količinom rezervi naftnih derivata, pre svega u državnom vlasništvu, a pričamo o oko 270. 000 tona dizela, 57. 000 tona benzina, te rezerve smo značajno uvećali u prethodnom periodu. I sve što smo stavljali na tržište, i prošle i ove godine, smo nadoknadili. Nastavljamo da nadgledamo situaciju, radimo posvećeno, odgovorno na eksterne uticaje”, dodala je ona.

Naglasila je da na to država ne može da utiče, ali može da se spremi i da pravi alternativne planove u slučaju dodatnih poremećaja kako bi što bezbolnije premostila izazove.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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