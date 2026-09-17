Tokom proteklog dana u zaječarskom porodilištu rođene dve bebe

U sredu 16. septembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljena su 40 pregleda. Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 17 puta , od toga je 7 intervencija bilo u službi, dok je 10 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 95 školske dece i 60 predškolske dece. Dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 8 pregleda.

U zaječarskom porodilištu tokom ovog dana rođene su dve bebe, jedna devojčica i jedan dečak.

Dogodila se manja saobraćajna nezgoda, pad s bicikle na ulici, gde je jedna osoba lakše povređena i zbrinuta je u ZC Zaječar.

Nije bilo vanrednih događaja.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog pogoršanja stanja kod osoba sa opstruktivnim bolestima pluća, hipertenzije, povreda, kao i respiratornih i gastrointestinalnih infekcija.

Zajecaronline/N.S.

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