Granični prelaz Nakovo-Lunga radiće neprekidno zbog „Dana ludaje“ u Kikindi

Uprava granične policije obavestila je građane da je, zbog održavanja tradicionalne manifestacije 41. „Dani ludaje“ u Kikindi, usaglašeno radno vreme Graničnog prelaza Nakovo-Lunga.

Kako je saopštio MUP, od petka, 18. septembra, od 7 časova (po rumunskom vremenu od 8 časova) do nedelje, 20. septembra, do 24 časa ( do 1 čas posle ponoći po rumunskom vremenu) ovaj granični prelaz radiće neprekidno. Umesto od 7 do 19 časova.

Granični prelaz Nakovo-Lunga uspostavljen je za međunarodni promet putnika i prevoznih sredstava, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.

Zajecaronline/MUP/N.S.

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