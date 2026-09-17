Singapur plaća građanima da čitaju, dovoljno je 15 minuta dnevno

Singapur je pokrenuo petogodišnji nacionalni program “ReadSG”, sa ciljem da podstaknu građane da pronađu vreme za knjige. Ujedno da smanje vreme provedeno u beskonačnom listanju sadržaja na društvenim mrežama i internetu. Za učestvovanje mogu dobiti i simbolične novčane nagrade.

Program je pokrenuo Nacionalni bibliotečki odbor Singapura, a u okviru izazova “ReadSG Challenge” građani mogu da prate vreme provedeno u čitanju, postavljaju lične ciljeve, održavaju nizove uzastopnih dana čitanja. Na taj način i da sakupljaju bodove i virtuelne novčiće koji mogu da se iskoriste za nagrade, prenosi “The Strait Times”.

Učesnici programa sakupljaju virtuelne novčiće koje mogu da zamene za novac. Za svako dnevno čitanje u trajanju od najmanje 15 minuta dobija se 20 virtuelnih novčića. Dok je za isplatu jednog singapurskog dolara potrebno sakupiti 1.000 novčića.

Predsednik Singapura Tarman Šanmugaratnam, koji je pokrovitelj pokreta “ReadSG”, rekao je da je za stvaranje novih navika potrebno vreme.

“Pet godina zapravo nije dug period, ali se nadamo da ćemo za pet godina videti da su se naše navike promenile”, rekao je Šanmugaratnam prilikom pokretanja programa.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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