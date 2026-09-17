Macura: Dečiji brak je nasilje nad devojčicama i tako ga treba nazvati

Ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost u tehničkom mandatu Tatjana Macura učestvovala je na konferenciji “Romski ženski aktivizam u zaštiti romskih devojaka i devojčica od nasilja uzrokovanog dečjim brakovima”. Tom prilikom istakla je da dečiji brakovi predstavljaju oblik nasilja nad decom i da je neophodno napustiti praksu njihovog opravdavanja pozivanjem na kulturu i običaje.

Macura je istakla da Srbija ide u susret izmenama zakonskog okvira kojima će dečiji brakovi biti nedvosmisleno sankcionisani. Takođe, promena zakona mora biti praćena snažnijim radom institucija na lokalnom nivou. Jer je neophodna bolja povezanost svih sistema koji mogu da prepoznaju dete u riziku.

“To je nasilje nad devojčicama i to treba nazvati pravim imenom. Posebno zabrinjava visok stepen tolerancije prema ovoj pojavi, uz obrazloženje da je ona deo kulture i običaja romske zajednice. Nijedna devojčica ne sme da bude lišena prava na detinjstvo, obrazovanje i mogućnost da samostalno odlučuje o svom životu”, poručila je Macura, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Ona je naglasila da je jedan od ključnih preduslova za prevenciju dečjih brakova ostanak devojčica što duže u sistemu obrazovanja. Na taj način se stvaraju bolje pretpostavke za njihovu buduću ekonomsku samostalnost i donošenje odluka koje se tiču njihovog život.

Prema dostupnim podacima, u romskoj populaciji 56 odsto žena stupilo je u brak pre punoletstva, dok je taj procenat u opštoj populaciji oko šest odsto.

Posebno zabrinjava podatak da se tokom 2023. i 2024. godine porodilo oko 3.500 maloletnica, zaključuje se u saopštenju.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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