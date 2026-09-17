Evropska komisija predložila je zabranu pristupa društvenim mrežama deci mlađoj od 13 godina. Takođe i obavezni roditeljski nadzor za korisnike uzrasta od 13 do 15 godina, u okviru novih pravila za jačanje bezbednosti dece na internetu.
Prema predlogu Zakona EU o zaštiti dece, minimalna starosna granica za otvaranje samostalnog naloga bila bi 15 godina. Dok bi za decu od 13 do 15 godina bio potreban nadzor roditelja, preneo je Rojters.
Teret dokazivanja da su njihove usluge primerene uzrastu i bezbedne prebačen je na velike tehnološke kompanije.
Evropska komisija predlaže zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 13 godina
Nova pravila odnosila bi se na društvene mreže, platforme za deljenje video-sadržaja, onlajn video-igre, AI asistente i čet-botove koji nude usluge korisnicima mlađim od 18 godina.
Predlogom se zabranjuju funkcije koje izazivaju zavisnost, fidovi sa preporukama zasnovanim na profilisanju koji bi mogli da usmeravaju maloletnike ka štetnom sadržaju, kao i beskonačno skrolovanje bez tačaka prekida.
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen upozorila je na opasnosti koje onlajn usluge predstavljaju za maloletnike. Istakla je da je cilj novih mera povećanje njihove bezbednosti na internetu.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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