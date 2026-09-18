Astro prognoza za petak, 18. septembar: Ova tri znaka treba da pripaze kome veruju!

Dok će pojedini znakovi imati priliku da poprave finansijsku situaciju, druge očekuju emotivna iznenađenja i važni razgovori

OVAN

Pred vama je dan u kojem ćete morati da pokažete koliko ste odlučni. Na poslu se može pojaviti prilika koju ste dugo čekali, ali nemojte donositi odluke na brzinu. Novac dolazi kroz posao ili dogovor koji se već neko vreme priprema.

Na ljubavnom planu zauzeti Ovnovi mogu imati ozbiljan razgovor sa partnerom, dok slobodne očekuje zanimljiv susret sa osobom koja će privući njihovu pažnju.

BIK

Bikovima 18. septembar donosi potrebu da konačno preseku situaciju koja ih već duže opterećuje. Na poslu ćete dobiti potvrdu da se vaš trud primećuje, a moguće je i da stigne vest koju ste dugo očekivali.

U ljubavi nećete želeti površne razgovore. Partner može otvoriti temu koju ste ranije izbegavali. Slobodni Bikovi mogli bi da se zainteresuju za nekoga iz svog poslovnog ili društvenog okruženja.

BLIZANCI

Blizanci bi mogli da se iznenade postupkom osobe od koje to nisu očekivali. Ne donosite zaključke pre nego što čujete celu priču. Na poslu vas očekuje ubrzan tempo, ali upravo kroz jednu neočekivanu situaciju možete doći do korisnog kontakta.

Slobodni Blizanci imaju priliku za novo poznanstvo, dok zauzeti treba da izbegavaju rasprave oko sitnica.

RAK

Rakovi će 18. septembra biti posebno emotivni, ali će istovremeno jasno znati šta žele. Jedna osoba iz prošlosti može se ponovo pojaviti u vašem životu, makar kroz poruku ili poziv.

Na poslu ne dozvolite da tuđe obaveze postanu vaš teret. Finansijska situacija se postepeno stabilizuje, ali nije pravi trenutak za impulsivne kupovine.

LAV

Lavovima stiže dan u kojem mogu dobiti razlog za zadovoljstvo. Neko će pokazati da ceni vaš trud, a moguća je i poslovna ponuda ili dogovor koji vam otvara nova vrata.

U ljubavi ćete želeti pažnju i jasne odgovore. Slobodni Lavovi mogli bi da privuku osobu koja ih već neko vreme posmatra iz prikrajka.

DEVICA

Device će želeti da sve drže pod kontrolom, ali 18. septembar donosi situaciju koju nije moguće isplanirati. Ne nervirajte se zbog toga – upravo neočekivani razvoj događaja može vam doneti korist.

Na ljubavnom planu moguće je razjašnjenje nesporazuma. Finansije zahtevaju disciplinu, posebno ako planirate veću kupovinu.

VAGA

Vage očekuje dan pun komunikacije. Telefon može zvoniti više nego inače, a jedna poruka može promeniti vaše planove. Na poslu se oslanjajte na proverene informacije i ne učestvujte u tračevima.

U ljubavi vas očekuje zanimljiva situacija. Slobodne Vage mogle bi da dobiju pažnju osobe koju nisu očekivale.

ŠKORPIJA

Škorpije ulaze u dan sa snažnom intuicijom. Ako osećate da vam neko nešto prećutkuje, nemojte ignorisati svoje sumnje, ali pre donošenja zaključka proverite činjenice.

Na poslu možete dobiti priliku da pokažete svoje sposobnosti. U ljubavi će jedna osoba želeti da vam se približi, ali ćete morati da odlučite da li ste spremni da joj pružite šansu.

STRELAC

Strelčevi će želeti promenu i izlazak iz rutine. Dobar je trenutak da napravite plan koji ste dugo odlagali. Na poslu se može pojaviti mogućnost saradnje sa novom osobom.

Ljubavni život donosi više dinamike. Slobodni Strelčevi mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili tokom izlaska.

JARAC

Jarčevi će morati da naprave prioritete. Previše obaveza može vas iscrpeti, pa nemojte pokušavati da sve završite odjednom. Jedna poslovna odluka može imati značaj za naredni period.

U ljubavi je vreme za iskrenost. Partner očekuje da otvoreno kažete šta želite. Slobodni Jarčevi mogu obnoviti komunikaciju sa nekim ko im je ranije bio važan.

VODOLIJA

Vodolije očekuje zanimljiv preokret. Plan koji ste imali može se promeniti u poslednjem trenutku, ali ćete se brzo prilagoditi. Na poslu se može otvoriti prostor za nešto novo.

Emotivno, ovo je dan kada nećete želeti da krijete osećanja. Slobodne Vodolije mogu doživeti susret koji će ih dugo intrigirati.

RIBE

Ribe će 18. septembra biti usmerene na emocije i odnose sa bliskim ljudima. Jedan razgovor može vam pomoći da shvatite ko je zaista na vašoj strani.

Na poslu ne dozvolite da vas tuđe mišljenje pokoleba. Finansije su promenljive, pa se savetuje da sačekate sa većim ulaganjima.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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