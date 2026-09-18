ZC Zaječar: Dogodila se saobraćajna nezgoda, suvozač lakše povređen, vozač bez povreda

Tokom proteklog dana, u četvrtak, 17. septembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 58 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 25 puta, od toga je 12 intervencija bilo u službi, a ekipa je 13 puta izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 89. školske dece i 71. predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 8 pregleda.

U zaječarskom porodilištu rođena su dva dečaka.

Dogodila se lakša saobraćajna nezgoda, u kojoj je suvozač lakše povređen, dok je vozač bio bez povreda. Pacijetni su pregledani i zbrinuti u ZC Zaječar.

Nije bilo vanrednih događaja.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog pogoršanja stanja kod osoba sa opstruktivnim bolestima pluća, hipertenzije, povreda, kao i respiratornih i gastrointestinalnih infekcija.

Zajecaronline/N.S.

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