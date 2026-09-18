Vučić učestvuje na samitu Karpatska inicijativa: U toj inicijativi trebalo bi da učestvuju regioni poput Vojvodine, Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u jednodnevnoj poseti Ukrajini. Tom prilikom učestvovaće na samitu Karpatska inicijativa. Saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Vučić je u video-objavi na Instragramu istakao da na poziv predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog prisustvuje sastanku Karpatske integracione inicijative. Ujedno je i istakao značaj ovog projekta, u smislu ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg karpatskog regiona.
Vučić učestvuje na samitu Karpatska inicijativa: U toj inicijativi trebalo bi da učestvuju regioni poput Vojvodine, Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga
Naglasio je i da je jedan od razloga za prisustvo na današnjem skupu ekonomsko širenje karpatskog regiona. Ali i da bi se dodatno osigurala stabilnost i mir za građane Srbije. Takođe je istakao da bi u toj inicijativi trebalo da učestvuju, pored država, i regioni poput Vojvodine, Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga.
Naveo je da Srbija može mnogo da ponudi u transportnom povezivanju, naročito sa Rumunijom i Mađarskom. A dodao je da ga veoma raduje to što će razgovarati i sa premijerom Slovačke Robertom Ficom.
Poručio je da će dati sve od sebe da građani Srbije u najmanjoj mogućoj meri osete probleme sa kojima se suočava cela Evropa. Ujedno je i najavio da će od sutra u sedam sati krenuti u obilazak Srbije.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je ranije da će tokom jeseni Ukrajina pokrenuti Karpatsku inicijativu. I to zajedno sa Evropskom unijom i zemljama koje imaju zajednički bezbednosni interes i koje povezuju Karpati. U tom kontekstu je pomenuo i Srbiju.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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