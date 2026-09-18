MUP raspisuje konkurs za upis 1.000 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 1.000 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca, saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i graničnog policajca.

U saopštenju MUP navodi da za područje Policijske uprave za grad Beograd primaju 360 polaznika. U Boru 16, u Valjevu 11, u Vranju 54, u Zaječaru 15. Takođe, u Zrenjaninu 19, u Jagodini 12, u Kikindi 33 u Kragujevcu 33, u Kraljevu 10, u Kruševcu 14, u Leskovcu 21, u Nišu 30, u Novom Pazaru 17, u Novom Sadu 44, u Pančevu 44, u Pirotu 19 i u Požarevcu 21 polaznika.

Pored toga, Policijska uprava u Prijepolju prima 28 polaznika, u Prokuplju 16, u Smederevu 14, u Somboru 22, u Sremskoj Mitrovici 37, u Subotici 30, u Užicu 20, u Čačku 13 i u Šapcu 47 polaznika.

MUP raspisuje konkurs za upis 1.000 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici

Uslovi konkursa su sledeći: da je lice državljanin Srbije, da ima prijavljeno prebivalište u Srbiji najmanje jednu godinu neprekidno pre podnošenja prijave, da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs, da nema manje od 18, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa.

Pored toga, lice treba da ima završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje i vaspitanje. Pored toga, da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji, da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije, da ispunjava zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti. Takođe, da nije isključen sa osnovne policijske obuke zbog teške povrede obaveza i dužnosti u toku stručnog osposobljavanja.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje ne poseduje vozačku dozvolu za “B” kategoriju. Pod uslovom da dostavi potvrdu o započetoj obuci za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije, uz obavezu da do 10. decembra dostavi i ovorenu fotokopiju vozačke dozvole.

Postupak izbora kandidata za polaznike osnovne policijske obuke sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova. Dok se prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. I to u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Iz MUP-a ističu da će neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biti odbačene.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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