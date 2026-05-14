“Milka” pod istragom zbog smanjenja težine čokolada bez jasne najave

Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu optužio je proizvođača “Mondelez” da je smanjio težinu pojedinih “Milka” čokolada bez adekvatnog obaveštavanja potrošača. Što je dovelo do sudskog spora zbog navodne obmanjujuće poslovne prakse.

Prema navodima organizacije, čokoladne table brenda “Milka” su, uz nepromenjen dizajn i ambalažu, postale lakše – sa oko 100 na 90 grama, dok je cena u maloprodaji istovremeno porasla sa 1,49 na 1,99 evra, preneo je “Špigel”.

Slučaj razmatra Regionalni sud u Bremenu, koji bi trebalo da donese presudu u sporu.

Tokom početnog ročišta sud je ocenio da bi slučaj mogao da bude primer obmanjujućeg pakovanja.

Hamburški centar za potrošače tvrdi da je reč o praksi poznatoj kao “shrinkflation”, odnosno smanjenju količine proizvoda uz zadržavanje iste ili više cene, što potrošače dovodi u zabludu jer vizuelni identitet proizvoda ostaje nepromenjen.

Iz kompanije “Mondelez” odbacuju optužbe i navode da je nova težina jasno naznačena na pakovanju, kao i da su potrošači o promenama obavešteni putem zvanične internet stranice i društvenih mreža.

Kompanija kao razlog navodi rast troškova u lancu snabdevanja, uključujući poskupljenje sirovina.

Čokolada je u poslednjih nekoliko godina značajno poskupela na evropskom tržištu zbog problema u proizvodnji kakaa u Zapadnoj Africi, gde su nepovoljni vremenski uslovi i biljne bolesti smanjili prinose.

Prema podacima statističkih institucija, cena čokolade je u proseku znatno viša nego 2020. godine, što je uticalo i na potrošačke navike.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

