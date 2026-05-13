Liturgijom u Hramu Svetog Save počelo redovno zasedanje Sabora SPC, služi Porfirije

Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je danas arhijerejskom liturgijom u Hramu Svetog Save u Beogradu kojom načalstvuje patrijarh srpski Porfirije. Saboru prisustvuju vladike SPC iz celog sveta.

Svečani početak Sabora biće označen tradicionalnim “prizivom Duha Svetog” nakon liturgije. Radni deo najvišeg jerarhijskog, crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela SPC, pod predsedništvom patrijarha Porfirija i uz učešće arhijereja, počeće sutra u kripti Spomen hrama Svetog Save na Vračaru.

Po proceduri određenoj Poslovnikom o radu, zasedanje počinje usvajanjem dnevnog reda koji čine prispeli predmeti koje dostavlja Sveti Arhijerejski Sinod.

Zasedanje će biti nastavljeno razmatranjem izveštaja o radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda.

Zajecaronline/J.V.

