Zašto Vojvodina može do trofeja u Kupu?

Na novom stadionu u Loznici večeras od 20 časova nas čeka pravi fudbalski spektakl – finale Kupa Srbije. Vojvodina definitivno ima razloga za optimizam, iako je Zvezda, kao i uvek, favorit na papiru.

Ipak, Novosađani nisu bez šanse Evo nekoliko ključnih faktora koji bi mogli da prevagnu na stranu „Lala“:

Psihološka prednost „treće sreće“ jeste činjenica da je ovo treće uzastopno finale Kupa koje Vojvodina igra protiv Zvezde. Motivacija da se konačno prekinu taj niz i podigne treći pehar u istoriji kluba (nakon 2014. i 2020.) biće na vrhuncu.

Vojvodina je ove sezone već pokazala da zna kako sa crveno-belima, a ekipa pod vođstvom Miroslava Tanjge deluje vrlo kompaktno i samouvereno.

U Novom Sadu postoji veliki optimizam u samom gradu i klubu, a podrška sa tribina u Loznici sigurno neće izostati.

Crvena zvezda, s druge strane, želi da potvrdi dominaciju u srpskom fudbalu još jednom duplom krunom.

Novi stadion u Loznici je neutralan teren, što teoretski odgovara Vojvodini, ali Zvezda je navikla na pritisak ovakvih utakmica.

Finale se ne igra, finale se pobeđuje. Vojvodina ima oružje da kazni svaku opuštenost Zvezde.

Prenos je na kanalu Arena 1 Premium, pa se spremite za uzbudljivo veče!

Zajecaronline/J.V.

