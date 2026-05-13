Smenjen trener FK „Timok 1919“ Marko Dapčević, novi kormilar „belih labudova“ Aleksandar Mitrović
Posle poraza pre dve nedelje u Brzom Brodu (0:3), čelnici Timoka 1919 su smenili trenera Marka Dapčevića, a na užarenoj trenerskoj klupi naslediće ga Aleksandar Mitrović, dosadašnji prvi pomoćnik, koji je vatreno krštenje imao protiv Morave u Ćupriji (0:0), direktnog konkurenta za opstanak na srpskoligaškoj pozornici.
Mladom i perspektivnom strategu Aleksandru Mitroviću u preostalih pet kola, pomagaće trener Igor Slović, dok su u pripremi susreta sa Moravom 1918, osim pomenute dvojice, sa ekipom radili i treneri Miroslav Nikolić, Vojkan Rajčić i Miroslav Trujkić.
Osim sa trenerom Markom Dapčevićem, Timokovci su se razišli i sa nekoliko prvotimaca, jer je klub raskinuo saradnju sa njihovom menadžerskom agencijom. To su: golman Alen Hatunić i igrači Andrija Ćurčić, Vukašin Jovanović, Radoš Grdinić, Luka Protić i Silijan Azirović. Njih je na terenu uspešno zamenilo osmorica fudbalera poniklih u redovima belih labudova sa Timoka, a među njima, najmlađi su, golman Ognjen Cvetković i defanzivac Vukašin Kostić.
U subotu Zaječarci na novom stadionu „Kraljevica“ dočekuju Trstenik PPT, još jednog konkurenta za opstanak u ligi. Imperativ je svakako pobeda i korak bliže ka mirnoj luci.
Zajecaronline/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Dodaj komentar