Smenjen trener FK „Timok 1919“ Marko Dapčević, novi kormilar „belih labudova“ Aleksandar Mitrović

Posle poraza pre dve nedelje u Brzom Brodu (0:3), čelnici Timoka 1919 su smenili trenera Marka Dapčevića, a na užarenoj trenerskoj klupi naslediće ga Aleksandar Mitrović, dosadašnji prvi pomoćnik, koji je vatreno krštenje imao protiv Morave u Ćupriji (0:0), direktnog konkurenta za opstanak na srpskoligaškoj pozornici.

Mladom i perspektivnom strategu Aleksandru Mitroviću u preostalih pet kola, pomagaće trener Igor Slović, dok su u pripremi susreta sa Moravom 1918, osim pomenute dvojice, sa ekipom radili i treneri Miroslav Nikolić, Vojkan Rajčić i Miroslav Trujkić.

Osim sa trenerom Markom Dapčevićem, Timokovci su se razišli i sa nekoliko prvotimaca, jer je klub raskinuo saradnju sa njihovom menadžerskom agencijom. To su: golman Alen Hatunić i igrači Andrija Ćurčić, Vukašin Jovanović, Radoš Grdinić, Luka Protić i Silijan Azirović. Njih je na terenu uspešno zamenilo osmorica fudbalera poniklih u redovima belih labudova sa Timoka, a među njima, najmlađi su, golman Ognjen Cvetković i defanzivac Vukašin Kostić.

U subotu Zaječarci na novom stadionu „Kraljevica“ dočekuju Trstenik PPT, još jednog konkurenta za opstanak u ligi. Imperativ je svakako pobeda i korak bliže ka mirnoj luci.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!