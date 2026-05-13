POČELO SNIMANJE NOVIH SEZONA OMILJENE SERIJE „ALAPAČE“: Stižu novi glumci i još mnogo iznenađenja!

Nakon velikog uspeha prethodnih sezona i odličnih reakcija publike širom regiona, zvanično je počelo snimanje novih sezona serije „Alapače“, koja je za veoma kratko vreme postala jedna od omiljenih humorističkih serija domaće televizije.

Gledaoci su kroz prethodne epizode zavoleli autentične likove, duhovite dijaloge i svakodnevne situacije prikazane na zabavan i emotivan način. A produkcija sada najavljuje još zanimljiviji nastavak priče.

Nova sezona doneće mnogo smeha, neočekivanih obrta i novih događaja među stanarima zgrade i gostima omiljenog kafića „Ispod stola“, mesta gde nastaju najveći nesporazumi, tajne i komične situacije.

POČELO SNIMANJE NOVIH SEZONA OMILJENE SERIJE „ALAPAČE“

Posebno iznenađenje za publiku biće i nova glumačka pojačanja koja stižu u nastavku serije i koja će uneti potpuno novu energiju među već dobro poznate junake. Novi likovi doneće zanimljive odnose, neočekivane situacije i dodatno zakomplikovati svakodnevni život stanara, zbog čega publiku očekuje još više zabave i iznenađenja.

Ekipa serije ponovo se okupila na setu, gde vlada odlična atmosfera. A kako poručuju iz Hype Produkcije, nove epizode biće dinamičnije, emotivnije i zabavnije nego ikada do sada. Upravo zbog toga publika već sada sa velikim nestrpljenjem očekuje nove epozode omiljenih likova i nove avanture koje stižu u nastavku serije „Alapače“.

Radnja serije

„Alapače“ je humoristička serija koja kroz niz živopisnih likova i prepoznatljivih situacija donosi osmeh gledaocima svih generacija. Radnja je smeštena u stambenu zgradu i lokalni kafić „Ispod stola“, gde se svakodnevni životi stanara i njihovih gostiju prepliću u lavirintu nesporazuma, duhovitih zapleta i toplih, emotivnih trenutaka.

Zajecaronline/J.V.

