U prostorijama Crvenog krsta u Zaječaru je organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi, u okviru Nedelje Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Ovo je 18 akcija od početka godine, a kako kažu iz Crvenog krsta, do sada je prikupljeno čak 700 jedinica krvi.

Sekretar Crvenog krsta Irena Milošević se zahvalila svim divnim ljudima na humanosti i nesebičnosti i dodala je da ove nedelje imaju puno aktivnosti i organizacija a sve u cilju informisanja i motivisanja građanstva.

NEDELJA CRVENOG KRSTA U ZAJEČARU!

Doktor Aleksa Mitić iz Zavoda za transfuziju krvi Niš je nagalsio da je u Zaječaru uvek odličan odziv kada je u pitanju dobrovoljno davanje krvi i pozvao sve ljude da budu humani i učestvuju u akciji.

Ljubiši Gogovu iz Zaječara je ovo 121 put da daje krv. Prvi put je učestvovao u akciji kada je napunio 18 godina, i sve do sada je redovno učestvovao , a njegovim stopama ide i njegov sin, koji je do sada čak 60 puta dao krv. Ljubiša je pozvao sve ljude dobre volje da se pridruže ovoj akciji, jer kako kaže, naše malo nekom mnogo znači.

U Crvenom krstu u Zaječaru su istakli da je petoro Zaječaraca krv dalo čak 120 puta ,a da postoji više desetina njih koji su u akciji dobrovoljnog davanja krvi učestvovali preko 70 puta.

Zajecaronline/B.S./J.V.

