Zaposleni u Luvru osumnjičen za milionsku prevaru sa ulaznicama

Jedan zaposleni u muzeju Luvr u Parizu priveden je i izveden pred istražnog sudiju zbog sumnje da je povezan sa širokom mrežom prevare u prodaji ulaznica, u okviru istrage koja je obuhvatila više osoba, saopštilo je francusko tužilaštvo.
Istraga, pokrenuta u junu 2025. godine, odnosi se na navodnu prevaru u iznosu većem od 10 miliona evra u Luvru jednom od najposećenijih muzeja na svetu, prenosi Figaro.
Prema navodima tužilaštva, do sada je devet osoba već optuženo, uključujući zaposlene u muzeju i turističke vodiče, dok se sumnja da je mreža funkcionisala godinama i da je omogućavala ulazak turističkih grupa uz višestruku upotrebu istih ulaznica.
Jedna od ovih osoba optužena je za organizovanu prevaru, falsifikovanje, pomaganje i podstrekavanje ulaska i kretanja stranog državljanina kao dela organizovane grupe, aktivnu korupciju, teško pranje novca i učešće u kriminalnoj organizaciji, nakon čega joj je određen pritvor.
Francuske vlasti navode da su pojedini osumnjičeni, među kojima su i zaposleni u Luvru, koristili falsifikovane ili višestruko korišćene karte kako bi organizovali nelegalan ulazak grupa, dok je deo nezakonito stečenog novca navodno uložen u nekretnine u Francuskoj i inostranstvu.
Istraga se nastavlja, a tužilaštvo ne isključuje mogućnost novih hapšenja i proširenja postupka.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
