SRBIJA POKORILA POLUFINALE! Lavina prošla u finale Evrovizije, objavljen kompletan spisak finalista!

Voditelji Evrovizije saopštili su na kraju prvog polufinala koje zemlje su se plasirale u finale takmičenja.

U finale Evrovizije prošli su: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.

Sa druge strane, u nastavku takmičenja nisu se našli Portugalija, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.

Predstavnici Srbije, grupa „Lavina“, nastupili su kao 15. po redu izvođač u okviru prvog polufinala Evrovizije 2026.

Momci su na sceni ostavili snažan utisak i dali maksimum, zbog čega ih je publika nagradila velikim i dugotrajnim aplauzom.

Članovi „Lavine“ zvučali su veoma ubedljivo, a njihov nastup bio je upotpunjen i pirotehničkim efektima, posebno tokom izvođenja numere „Kraj mene“, što je dodatno pojačalo scenski doživljaj.

Ko su članovi grupe Lavina?

Bend predvodi Luka Aranđelović, a članove čine Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić. Inače, Pavle i Luka su rođena braća.

-Mi smo sebe davali sto posto uvek, ne samo danas i pre dva dana, već godinama unazad. Mnogo nam je drago što ćemo ovo da sprovedemo u realnost. Ne želimo da budemo prepotentni i idemo u Beč da damo sve od sebe, da Evroviziji donesemo jedan metal šou i najboljem se nadamo. Očekujemo sve i ne nadamo se ničemu, to je naš moto – poručili su momci iz grupe „Lavina“.

Lavina prošla u finale Evrovizije

Koliko je Luka talentovan za muziku svima je očigledno, a poznato je i čime se bavi van scene.

Pored pevanja, posvećuje se i sportu, te je ranije isticao da je radio kao fitnes trener kako bi prikupio novac za svoju muzičku karijeru.

Zaječaronline/E.B.

