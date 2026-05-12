Siner izjednačio Đokovićev rekord u broju pobeda u nizu na mastersima

Italijanski teniser Janik Siner izjednačio je rekord Novaka Đokovića po broju pobeda u nizu na turnirima iz masters kategorije pošto je slavio 31. put uzastopno, ovog puta protiv zemljaka Andree Pelegrina u osmini finala mastersa u Rimu rezultatom 2:0 (6:2, 6:3).

Svetski broj jedan je lako trijumfovao protiv 155. tenisera planete, do pobede je stigao za sat i 29 minuta, sa po dva brejka u oba seta.

Siner će u četvrtfinalu mastersa u Rimu igrati protiv pobednika meča Andrej Rubljov – Nikoloz Basilašvili.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!