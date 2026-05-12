Siner izjednačio Đokovićev rekord u broju pobeda u nizu na mastersima
Italijanski teniser Janik Siner izjednačio je rekord Novaka Đokovića po broju pobeda u nizu na turnirima iz masters kategorije pošto je slavio 31. put uzastopno, ovog puta protiv zemljaka Andree Pelegrina u osmini finala mastersa u Rimu rezultatom 2:0 (6:2, 6:3).
Svetski broj jedan je lako trijumfovao protiv 155. tenisera planete, do pobede je stigao za sat i 29 minuta, sa po dva brejka u oba seta.
Siner će u četvrtfinalu mastersa u Rimu igrati protiv pobednika meča Andrej Rubljov – Nikoloz Basilašvili.
Zajecaronline/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar