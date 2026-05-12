Zbog miniranja dimnjaka u „Ciglani“, sutra, 13. maja, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u Ulici Save Kovačevića.

Saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 11.45 do 12.15. Zato napravite plan kako ne bi zakasnili na posao.

Privremena obustava saobraćaja u Ulici Save Kovačevića!

U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeriti okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima. Zato krenite na vreme kako bi izbegli gužve, ali i kako ne bi zakasnili na svoje odredište.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!