Najmlađi dobitnik Bafta nagrade! Zvezda „Adolescencije“ Oven Kuper treći put ispisao istoriju!

Najmlađi dobitnik Bafta nagrade!

Netfliksova drama „Adolescencija“ trijumfovala je na ovogodišnjoj dodeli BAFTA TV nagrada osvojivši četiri priznanja. Dok je 16-godišnji Oven Kuper postao najmlađi dobitnik nagrade za sporednog glumca u istoriji.

„Adolescencija“ je proglašena najboljom ograničenom serijom, a pored Kupera, nagrađen je i njen autor i glavni glumac Stiven Grejem i glumica Kristin Tremarko, koji u seriji igraju Kuperove roditelje.

U nedelju je šesnaestogodišnji glumac poneo kući priznanje za najboljeg sporednog glumca u limitiranoj seriji, zahvaljujući svojoj snažnoj interpretaciji problematičnog tinejdžera uhapšenog zbog ubistva školske drugarice. U govoru prilikom dodele, Kuper je svoje dostignuće opisao kao „potpuno nestvarno“ i naglasio koliko je put od školskih časova glume do najveće televizijske nagrade bio neverovatan:

„Iskreno, kada sam pre par godina krenuo na časove drame, nisam očekivao da ću ikada doći ni do Sjedinjenih Država, a kamoli do ove pozornice. Mislim da večeras dokazujem da, ako verujete, fokusirate se i izađete iz zone komfora – možete postići sve u životu.“

Oven je treći put ispisao istoriju kao najmlađi dobitnik jer se isto dogodilo na dodeli Emija i Zlatnih globusa.

U svom govoru odao je počast Bitlsima.

– Prema rečima Džona Lenona, nećete dobiti ništa ako nemate viziju da to zamislite. Zato mislim da su vam za uspeh potrebne samo tri stvari: opsesija, san i Bitlsi – rekao je mladi glumac.

Zajecaronline/J.V.

