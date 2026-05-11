Knjaževački tekvondisti sa državnog prvenstva doneli pet medalja

U subotu, 9. maja u hali sportova “Ranko Žeravica” na Novom Beogradu u organizaciji Tekvondo saveza Srbije, održano je Prvenstvo Srbije 2026, na kojem su učešće uzeli knjaževački tekvondisti, osvojivši dve zlatne, dve srebrne i jednu bronzanu medalju.

Članovi Kluba borilačkih veština “Egami centar – Major Kirjejev” postigli su sledeće najzapaženije rezultate pojedinačno u formama:

Učenička zvanja u B klasi u kategoriji pionira poneo je Konstantin Jankulovski, osvojivši srebro, u kategoriji kadeta Nina Marjanović, bronzu, juniora Ljubica Sibinović srebro i u kategoriji seinora Aleksandra Marjanović zlato, dok je master Kristina Kostić osvojila 1. mesto.

Zlatne medalje osvojile su najstarije takmičarke Katarina Kostić i Aleksandra Marjanović i time pokazale da se i u zrelim godinama može postići vrhunski uspeh. Ove godine za medalju se izborila i juniorka Ljubica Sibinović, koja je od ranije višestriki osvajač medalje sa državnog prvenstva od pionirskih dana.

Najmlađi takmičar Konstantin Jankulovski tri godine za redom osvajač je medalje sa državnog prvenstva u veoma jakoj konkurenciji. Takođe, preba istaći i mlađu takmičarku kadetkinju Ninu Marjanović, koja je i ove godine osvojila bronzanu medalju. Ona je ove godina na nedavno održanom državnom prvenstvu prvi put nastupila u borbama i plasirala se na 5. mesto. Njeno srce i duh govori mnogo i bez reči da je jedina u klubu imala žarku želju da nastupi u borbama.

Pored sportskih uspeha njih krasi i odličan uspeh u školi. Ono što je veoma karakteristično za sve takmičare jesu njihovi odlasci na takmičenja. Koji su u principu bili u ranim jutarnjim satima i boravak u hali do večernjih sati. Uz veliki trud, borbenost i sportski duh sa osmehom na licu uspevaju da odolevaju poteškoćama i predstave sebe, svoj Klub i opštinu Knjaževac u najboljem svetlu.

Klub borilačkih veština EGAMI CENTAR – MAJOR KIRJEJEV se za odlazak i nastup na Prvenstvo Srbije zahvaljuje za pruženu finansijsku pomoć Opštini Knjaževac i Sportskom savezu Knjaževca, kao i roditeljima Kluba. Klub se zahvaljuje i OŠ “Mladost”, za lepu saradnju i nesmetano vežbanje i pripremu učenika,članova – takmičara.

Selekciju knjaževačkih tekvondista predvodili su Aleksandra Marjanović i Radoš Savić.

Zajecaronline/I.V.V./J.V.

