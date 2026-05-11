Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije i komesarka za Ekspo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova SAD Sara B. Rodžers i direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić potpisali su danas Ugovor o učešću SAD na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine.

Ugovor, potpisan u Ekspo plejgraundu, omogućiće realizaciju daljih operativnih koraka nastupa SAD na Ekspu kao zvaničnog učesnika, a kako je rekla Rodžers, učešće SAD na Ekspu će omogućiti i proširenje poslovne saradnje.

“SAD će imati veliki paviljon na divnom mestu i verujem da će, bar ono što su pokazale dosadašnje svetske izložbe, dati važan doprinos onome što mi ovde u Srbiji smatramo našom velikom razvojnom šansom, razvojnom šansom za Beograd, za Srbiju, ali i za ceo region” rekla je ministarka.

“Radujemo se zajedničkom radu i ne samo kroz postavku koju će imati na svom nacionalnom paviljonu, ali ne treba zaboraviti onaj poslovni deo. To nam je važno jer zaista želimo da otvorimo vrata za američke kompanije, i mislim da to može da bude izuzetna prilika i da oni dođu i vide sve ono što region kao region može da ponudi”, naglasila je Lazarevićeva.

Potpisan ugovor o učešću SAD na izložbi Ekspo 2027

Rodžersova je istakla posvećenost predsednika SAD Donalda Trampa odnosu sa Srbijom i navela da američki predsednik voli događaje kao što je Ekspo.

“Zaista želimo da naglasimo posvećenost predsednika Trampa uzajamno korisnom odnosu sa Srbijom. Veoma sam srećna što obavljam ovaj posao i što imam privilegiju da budem američki izaslanik u svetu, jer je ovo sjajan trenutak u odnosima Amerike sa svetom. Ne samo da se pripremamo za Ekspo 2027, već se pripremamo i za obeležavanje 250. godišnjice osnivanja naše države“, navela je ona.

Govoreći o srpskom i američkom narodu, Rodžersova je navela da su to dva naroda koja vole slobodu i koji su oduvek težili ka tome da budu slobodni.

“Amerikanci i Srbi su narodi koji vole slobodu i koji su oduvek želeli da budu slobodni, i mislim da se tema ovog Ekspa, koja ističe igru i sport, veoma dobro uklapa i povezuje sa tim vrednostima. Jedva čekam da vidim šta će naši talentovani dizajneri i izlagači osmisliti kako bi odali počast toj temi”, rekla je ona.

Zajecaronline/J.V.

