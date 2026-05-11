Jubilarni međunarodni turnir „Zaječar 2026“ okuplja mlade fudbalske nade na Kraljevici

Zaječar će i ove godine biti domaćin jednog od najznačajnijih turnira mlađih kategorija u regionu. Pošto će na stadionima pod Kraljevicom biti održan jubilarni 10. Međunarodni fudbalski turnir „Zaječar 2026“.
Manifestacija koja već deceniju okuplja mlade fudbalske talente iz Srbije i regiona biće održana tokom dva dana, 16. i 17. maja, a organizator turnira je FK Timok 1919 uz podršku grada Zaječara.
Turnir će i ove godine okupiti veliki broj dečaka različitih uzrasnih kategorija, kojima će ovo biti prilika da pokažu fudbalsko umeće, steknu nova sportska prijateljstva i budu deo manifestacije koja promoviše fer-plej, druženje i zdrav sportski duh.
U subotu, 16. maja, nastupiće ekipe generacija 2015. godišta koje će igrati u sistemu 7+1, zatim ekipe 2017. godišta u formatu 6+1, kao i najmlađi fudbaleri rođeni 2019. godine koji će igrati po sistemu 5+1.
Dan kasnije, u nedelju 17. maja, na teren će izaći ekipe generacija 2014. godišta (7+1), 2016. godišta (6+1) i 2018. godišta (5+1).
Kotizacija za učešće iznosi 8.000 dinara po ekipi, a organizatori su obezbedili pehare i medalje za četiri prvoplasirane ekipe, pojedinačne nagrade za najbolje učesnike, kao i osveženje za sve timove.
Prijave ekipa otvorene su do 7. maja, a zainteresovani klubovi dodatne informacije mogu dobiti putem telefona:
069/544-03-33, 060/355-19-81 i 060/1143-001.
Organizatori ističu da je cilj turnira da, osim takmičarskog duha, promoviše prijateljstvo među decom i ljubav prema sportu, zbog čega je turnir „Zaječar“ tokom proteklih godina prerastao u prepoznatljivu sportsku manifestaciju istočne Srbije.
Zajecaronline/J.V.
