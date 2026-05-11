Održana manifestacija “Molitva pod Midžorom”

U Balta Berilovcu, u podnožju Stare planine, po 26. put održana je „Molitva pod Midžorom“, manifestacija koja okuplja veliki broj izlagača, učesnika i posetilaca.

Manifestacija je počela blagoslovom i pozivom ćaje – zapovednika đurđevdanskih svečanosti, čobanima i narodu.

Uz bogat kulturno-umetnički program, tradicionalnu gastronomiju i stare zanate, prikazane su i sportske i zabavne čobanske igre, kao I takmičenje u pripremanju jagnjeće čorbe i belmuža.

Najbolji belmuž pripremilo je udruženje “Svarog” iz Svrljiga, a najbolju jagnjeću čorbu Aktiv žena iz istog mesta,nabolji suvenir napravio je “Bata laser dizajn”, a u kategoriji starih zanata prvo mesto ponelo je Udruženje za negovanje tradicije “Izvor” iz Knjaževca.

Hypetv/J.V.

