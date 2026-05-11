Knjaževačka gimnazija obeležava 155. rođendan

11.05.2026.
foto: Zajecaronline

Knjaževačka gimnazija obeležava 155 godina postojanja i kontinuiranog razvoja. Tim povodom, u Knjaževcu se održavaju dani posvećeni 155-godišnjici Knjaževačke gimnazije.

Učenici ove škole, zajedno sa svojim profesorima, pripremili su bogat program:

  1. maja u Maloj sali Doma kulture u 19 časova promocija monografskog izdanja školskog časopisa “Pogledi”;
  2. maja u Velikoj sali Doma kulture u 18 časova svečana akademija i mjuzikl “Mama mia”, inspirisan originalnim filmom istog naziva;
  3. maja humanitarna akcija “Daruj obraduj” u Gim-teatru Knjaževačke gimnazije od 8 do 14 časova;

 

“Budite deo naših radosnih dana”, poručuju iz ove srednje škole u Knjaževcu.

Zajecaronline/I.V.V./J.V.

