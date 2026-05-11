Nedelja Crvenog krsta u Zaječaru!

Nedelja Crvenog krsta obeležava se tradicionalno od 8. do 15. maja. Na nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi, u prostorijama Crvenog krsta u Zaječaru dodeljeni su bedževi srednjošklcima za prvo davanje krvi, a deci su dodeljene diplome diplome za najbolji crtež.

Irena Milošević, sekretar Crvenog krsta u Zaječaru istakla je da sledi niz aktivnosti i organizacija povodom nedelje Crvenog krsta.Ona je dodala da je ove nedelje svaki dan isplaniran, tako da do petka imaju razne organizacije i aktivnosti u okviru Crvenog krsta Zaječar.

maja u sredu u osnovnoj školi „Ljuba Nešić“, biće organizovano predavanje o difuziji za učenike prvog razreda. Istog dana od 9 do 13 časova biće organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta u Zaječaru.

Radionica sa starijim osobama pod nazivom „Za mene je humanost“, biće organizovana u četvrtak 14. Maja, a početak je u 11 sati.

U petak, 15. Maja biće podela zahvalnica saradnicima i volonterima Crvenog krsta za podršku i doprinos u radu organizacije, svečanost je u hotelu „Viena“, sa početkom u 18 časova.

