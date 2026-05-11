Članovi i aktivisti Srpske napredne stranke u Zaječaru istakli su juče transparent “Srbija pobeđuje“.

Tokom prepodneva na štandovima u gradu zaječarski naprednjaci su postavili informativne pultove, razgovarali sa građanima i delili propagandni materijal.

Popodne su na zaječarskom skveru razvili transparent „Srbija pobeđuje“.

Srpska napredna stranka organizovala i u Zaječaru akciju “Srbija pobeđuje”

Nakon akcije na skveru, transparent “Srbija pobeđuje“ razvijen je na nadvožnjaku kod Zdravstvenog centra. Kada je razvijen transparent upaljene su i baklje. Akcije sa ovom porukom organizovane su juče širom Srbije. U Srpskoj naprednoj stranci ističu da je poruka i više nego jasna i da građani “biraju sigurnost, rad i rezultate”.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!